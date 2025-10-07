عطل مفاجئ يقطع مياه الشرب عن مدينة أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع مفاجئ لمياه الشرب عن مدينة أسيوط، بسبب عطل طارئ في خط الطرد الرئيسي لمحطة المراغي.

وأكدت الشركة في بيان لها أن فرق الصيانة تعمل على مدار الساعة لإصلاح العطل في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن ضخ المياه سيعود تدريجيًا فور انتهاء الأعمال.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم، موضحة أن هذا الانقطاع الطارئ منفصل عن أعمال الصيانة الدورية التي كانت مقررة غدًا.

وقدمت الشركة شكرها للمواطنين على تفهمهم للوضع الطارئ، الذي يهدف إلى الحفاظ على استمرارية الخدمة وجودتها.