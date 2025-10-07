إعلان

بتكلفة 26 مليون جنيه.. محافظ سوهاج يفتتح مدرسة الشهيد هشام جابر بطهطا (صور)

كتب : عمار عبدالواحد

06:38 م 07/10/2025
سوهاج - عمار عبدالواحد:

افتتح محافظ سوهاج، اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، اليوم الثلاثاء، مدرسة "الشهيد هشام جابر بكر" الابتدائية بقرية الصوامعة غرب في مركز طهطا، بتكلفة إجمالية بلغت 26 مليون جنيه، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

شهد الافتتاح حضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس السيد أبو عقيل رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، حيث تأتي المدرسة ضمن خطة المحافظة للتوسع في المنشآت التعليمية.

تتكون المدرسة، التي تم إحلالها وتجديدها بالكامل، من 5 طوابق (أرضي و4 علوية) وتضم 16 فصلًا دراسيًا للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، بالإضافة إلى مرافق خدمية متكاملة تشمل مكتبة ومعامل كمبيوتر ومشاهدة وقاعات للأنشطة.

وأكد محافظ سوهاج أن افتتاح المدرسة يهدف إلى توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب وتخفيف الكثافة داخل الفصول، مشيدًا بجهود هيئة الأبنية التعليمية في تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير.

محافظ سوهاج عبد الفتاح سراج انتصارات أكتوبر نصر أكتوبر وزارة التربية والتعليم

