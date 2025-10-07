إعلان

بالصور- إزالة 68 حالة تعد على أملاك الدولة بأسوان

كتب : إيهاب عمران

02:21 م 07/10/2025
تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالبناء أو الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 27، والتى تستمر حتى 24 أكتوبر الجارى، مشدداً على مواصلة التنسيق بين مسئولى المحليات والأجهزة الأمنية بإشراف اللواء عبد الله جلال مدير الأمن، على أن يتم إدراج الحالات التى لم تقوم بتوفيق أوضاعها من أصحاب طلبات التقنين.

وفى هذا الإطار نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل، حملة مكبرة استهدفت إزالة 68 حالة تعد بمساحة 28 ألف و13 م2 بقرى الرديسية بحرى والحجز بحرى والطوناب من بينها 9 حالات تم إزالتها عقب رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، وذلك وسط مشاركة من الأجهزة الشرطية، ونواب رئيس المدينة، ورئيس القرية، مدعومين بالمعدات الثقيلة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تعد على أملاك الدولة أسوان ازالة تعديات

