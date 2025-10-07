أسوان – إيهاب عمران:

صدق اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، على نقل تبعية مستشفى السباعية من مديرية الصحة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، ليصل بذلك إجمالي عدد المستشفيات التي تم نقل تبعيتها إلى 9 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى مدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، فضلاً عن نقل تبعية 96 مركزًا طبيا ووحدة صحية من إجمالي 112 مركزًا ووحدة على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وقال الدكتور إسماعيل كمال، إن إجراءات نقل التبعية للمستشفيات والمراكز الطبية الأخرى تسير بوتيرة متتابعة ومنظمة فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتشغيل الرسمي للمنظومة الجديدة فى يوليو الماضى، ووفقًا لموافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن الهدف هو ضمان تقديم خدمات طبية وعلاجية ذات جودة عالية للمواطن الأسوانى، مع تيسير حصوله على الخدمة بسهولة وكفاءة داخل مختلف الصروح الطبية التابعة للمنظومة، ومن بينها مستشفى السباعية التى تم إنشاؤها على مساحة 11 ألف و100 متر مربع ، وتضم 4 أدوار مجهزة بأحدث الإمكانيات، وبلغت تكلفتها الإنشائية نحو 482 مليون جنيه.

كما يشمل المستشفى 69 سرير للعناية المركزة والإقامة والأطفال المبتسرين، وتم فرشها وتجهيزها بالكامل لتقديم خدماتها الصحية المتكاملة لأكثر من 100 ألف نسمة من أهالى مدينة السباعية والمناطق المجاورة.