سوهاج- عمار عبدالواحد:

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، بجولة ميدانية تفقد خلالها فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا – السمنة – التقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية، والتي ينفذها فرع التأمين الصحي بسوهاج، وذلك بمدرسة الأرقم الابتدائية بنين بحي شرق، بحضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد عفيفي مدير عام فرع التأمين الصحي بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والصحية والتعليمية.

وقد تابع المحافظ خلال الجولة أعمال الفرق الطبية المشاركة في المبادرة، والتي تقوم بإجراء الفحوصات الطبية الشاملة لطلاب المرحلة الابتدائية لاكتشاف حالات الأنيميا والسمنة والتقزم، مع تسجيل البيانات إلكترونياً، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى علاج لمستشفيات ومراكز التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وصرف العلاج اللازم مجاناً.

وأشاد محافظ سوهاج بجهود الفرق الطبية والتنظيم المتميز للمبادرة، موجهاً الشكر لهيئة التأمين الصحي، ومديرية التربية والتعليم، على تعاونهما في تنفيذ المبادرة التي تأتي في إطار توجيهات القيادة الساسية للاهتمام بصحة وسلامة الطلاب وبناء جيل صحي قادر على المشاركة الفعالة في تحقيق التنمية والريادة في المستقبل .

وأكد "سراج" أن المبادرة الرئاسية تعكس اهتمام الدولة بصحة أبنائها، مشيراً إلى أن محافظة سوهاج تتابع تنفيذ المبادرات الرئاسية المختلفة في جميع القطاعات لضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين في مختلف المراكز والقرى، والاستفادة من الجهود التي تنفذها الدولة لتحسين مستوى معيشة الأفراد.