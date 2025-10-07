إعلان

محافظ المنيا ينعي الدكتور أحمد عمر هاشم: أفنى حياته في نشر صحيح الدين

كتب : جمال محمد

11:38 ص 07/10/2025

محافظ المنيا ينعي الدكتور أحمد عمر هاشم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا- جمال محمد:

نعى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فقيد الوطن والأمة الإسلامية، العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، وعضو هيئة كبار العلماء، الذي وافته المنية بعد رحلة عامرة بالعلم والعطاء وخدمة الدين والوطن.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته، مؤكدًا أن الفقيد كان قامة علمية وواحدًا من أبرز رموز الأزهر الشريف، الذين أفنوا حياتهم في نشر صحيح الدين والدعوة إلى الاعتدال والوسطية.

وأضاف كدواني أن العالم الجليل ترك أثرًا طيبًا في قلوب محبيه وتلامذته في مصر والعالم العربي، سائلًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنّاته، ويلهم أسرته وطلابه ومحبيه الصبر والسلوان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا الدكتور أحمد عمر هاشم محافظ المنيا ينعي الدكتور أحمد عمر هاشم وفاة أحمد عمر هاشم الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

اليوم.. إقامة عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم بمسقط رأسه ببني عامر في الشرقية