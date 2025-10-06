أسوان - إيهاب عمران:

هنأ اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب المدير العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بعد حصوله على 55 صوتًا من أصل 57 في تصويت المجلس التنفيذي بمقر المنظمة في باريس.

وفي تهنئته، أشار المحافظ إلى أن منظمة اليونسكو تمتلك "سجلاً مشرفاً وسابقة أعمال ناصعة على أرض المحافظة"، مستعرضًا تاريخ التعاون الذي بدأ عام 1964 بالحملة التاريخية لإنقاذ آثار النوبة، وعلى رأسها معبدا أبو سمبل وفيلة، من الغرق نتيجة بناء السد العالي، واصفًا إياها بأنها "واحدة من أعظم عمليات الإنقاذ الأثري في التاريخ الحديث".

وأوضح كمال أن التعاون استمر بافتتاح متحف النوبة عام 1997، وصولًا إلى انضمام أسوان مؤخرًا إلى شبكة مدن التعلم التابعة لليونسكو.

وأكد أن هذا التعاون التاريخي "يجسد نموذجًا فريدًا للتكامل بين الجهود المحلية والدولية في حماية التراث ودعم التنمية الثقافية والتعليمية المستدامة، بما يعزز من مكانة أسوان كعاصمة عالمية للثقافة والتراث الإنساني".