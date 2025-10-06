أغلى ما ترك أبي.. حكاية بدلة صاعقة عائدة من أكتوبر 73 (صور ووثائق)

الشرقية - ياسمين عزت:

وجّه المحافظ أحمد ضاحي، محافظ الشرقية، بتكثيف حملات رفع الإشغالات وتراكمات القمامة من شوارع مدينة الزقازيق، خاصة في منطقة شارع مولد النبي، بهدف استعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وشنت الأجهزة التنفيذية، بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز (نائبة المحافظ)، حملات مكثفة أسفرت عن إزالة التندات والاستندات المخالفة ورفع تراكمات القمامة من قطع الأراضي الفضاء، مع إلزام أصحابها بتسويرها لمنع تحولها إلى مقالب عشوائية.

وجاءت التوجيهات بالتنسيق بين محمد أبو هاشم (رئيس حي ثان الزقازيق)، ومحمد مصطفى (نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق)، ومحمد السيد (مدير إدارة المتابعة الميدانية).

وأكدت الأجهزة التنفيذية استمرار تواجدها الميداني على مدار الساعة لرفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على نظافة المدينة.