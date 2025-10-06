محافظ أسوان في احتفال "شؤون القبائل": ذكرى أكتوبر نبراس للشباب (صور)

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمباني القديمة بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، والتي تمثل خطرًا داهمًا على أرواح المواطنين، مؤكدًا على ضرورة التعامل السريع معها وفرض كردون أمني أثناء الإزالة حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال إزالة أحد العقارات القديمة الصادر له قرار إزالة، مشددًا على رئيس حي أول الزقازيق بسرعة إخلاء جميع المحال التجارية أسفل العقارات المدرجة بالإزالة، وغلقها فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تقاعس.

كما لاحظ المحافظ وجود عمارتين حديثتي البناء بالشارع، فكلف رئيس الحي بمراجعة التراخيص الصادرة لهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال وجود مخالفات.

كما وجه المحافظ برفع تراكمات القمامة من إحدى قطع الأراضي الفضاء بالشارع، مع إلزام مالكها بتسويرها للحفاظ عليها ومنع تحولها إلى مقلب عشوائي يضر بالصحة العامة.

ولتحسين السيولة المرورية ورفع كفاءة الشارع، قاد المحافظ حملة إشغالات مكبرة لرفع التعديات والإشغالات على الأرصفة والطريق العام، موجهًا أصحاب المحال التجارية بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم، مؤكدًا أنه لن يسمح بالتعدي على حرم الطريق أو عرقلة حركة المواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبا المحافظ، محمد كُجَك السكرتير العام المساعد، و أحمد ضاحي رئيس حي أول الزقازيق، والمهندسة نهى العزازي مدير عام الإدارة الهندسية بالمحافظة، ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام.