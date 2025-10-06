لماذا لم تغرق أراضي أسوان مع ارتفاع منسوب النيل؟

أسوان – إيهاب عمران:

أكد المهندس رُماني مساك، وكيل وزارة الزراعة في أسوان، أن ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل بسبب الفيضان الأخير لم يُحدث أي تأثير على الأراضي أو المحاصيل الزراعية بالمحافظة، خاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل قصب السكر والنخيل.

وأوضح «مساك» أن ارتفاع الأراضي الزراعية في أسوان عن منسوب نهر النيل والفيضان ساهم في حماية الأراضي من أي أضرار، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تضم أراضي «طرح نهر»، وهي النوعية التي تعرضت للضرر في بعض المحافظات الأخرى.

وأضاف وكيل الوزارة أن الوضع مستقر وآمن بالنسبة للزراعات الشاطئية الواقعة على ضفاف بحيرة ناصر خلف السد العالي، ولم ترد أي شكاوى حتى الآن، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تلك الزراعات ميدانيًا وإبلاغ المديرية بأي تطورات جديدة.