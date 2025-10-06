إعلان

لماذا لم تغرق أراضي أسوان مع ارتفاع منسوب النيل؟

كتب : إيهاب عمران

03:19 م 06/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    زراعة قصب السكر فى أسوان
  • عرض 4 صورة
    زراعة النخيل فى أسوان
  • عرض 4 صورة
    زراعات أسوان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسوان – إيهاب عمران:

أكد المهندس رُماني مساك، وكيل وزارة الزراعة في أسوان، أن ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل بسبب الفيضان الأخير لم يُحدث أي تأثير على الأراضي أو المحاصيل الزراعية بالمحافظة، خاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل قصب السكر والنخيل.

وأوضح «مساك» أن ارتفاع الأراضي الزراعية في أسوان عن منسوب نهر النيل والفيضان ساهم في حماية الأراضي من أي أضرار، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تضم أراضي «طرح نهر»، وهي النوعية التي تعرضت للضرر في بعض المحافظات الأخرى.

وأضاف وكيل الوزارة أن الوضع مستقر وآمن بالنسبة للزراعات الشاطئية الواقعة على ضفاف بحيرة ناصر خلف السد العالي، ولم ترد أي شكاوى حتى الآن، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تلك الزراعات ميدانيًا وإبلاغ المديرية بأي تطورات جديدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ارتفاع منسوب النيل فيضان النيل المحاصيل الزراعية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأسعار.. طرح تطعيم الإنفلونزا الموسمية في مراكز "فاكسيرا"
عيار 24 يسجل 6000 جنيه لأول مرة في مصرالذهب عند قمة تاريخية..
مواد كحولية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سيارة "الفعل الفاضح" بالمحور
لا سلام دون دولة فلسطينية وجيش مصر لا يهاب التحدي.. 5 رسائل من السيسي في ذكرى نصر أكتوبر