بعد حادث قطار.. فريق طبي بمستشفى قها ينقذ شابًا من بتر ساقه بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجح فريق طبي بمستشفى قها التخصصي بمحافظة القليوبية في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، بعد تعرضه لإصابات خطيرة إثر اصطدامه بقطار، أدت إلى تهتك شديد في الساق والذراع اليمنى، وكسور متفتتة وفقد أجزاء من العظام والعضلات.

وقالت إدارة المستشفى، في بيان لها، إن الشاب وصل إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة بعد منتصف الليل، يعاني من نزيف حاد وإصابات متعددة، حيث جرى التعامل معه على الفور من قِبل أقسام العظام والجراحة والمخ والأعصاب والأوعية الدموية، مع تجهيز المريض لإجراء عملية عاجلة لإنقاذ ساقه من البتر.

وأوضحت إدارة المستشفى أن العملية التي بدأت قبل طلوع الشمس استمرت ساعات طويلة، وشملت توصيل الأوتار والعضلات المتهتكة وتثبيت الكسور بمثبتات خارجية ومسامير وأسلاك معدنية، في واحدة من الجراحات المعقدة التي تطلبت تنسيقًا كاملًا بين مختلف الأقسام.

وأكدت المستشفى أن الجراحة انتهت بنجاح، وتم نقل المريض إلى العناية المركزة حيث يخضع للمتابعة الدقيقة والعلاج المكثف، مشيرة إلى أن حالته مستقرة ويخضع حاليًا للعلاج الطبيعي.

وثمّنت إدارة المستشفى الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الطبي بقيادة الدكتور أشرف فوزي، استشاري جراحة العظام والحوض، والدكتور أشرف مبارك، رئيس قسم العظام، والدكتور محمد سعيد، استشاري التخدير، وفريق التمريض، مؤكدة أن ما تحقق يُجسد روح الفريق الواحد داخل مستشفى قها التخصصي وقدرته على التعامل مع أخطر الحالات الطارئة وإنقاذ الأرواح في أصعب الظروف.