"ابتسامة النصر الخالدة".. حكاية صاحب الصورة الأشهر في حرب أكتوبر (صور)

كتب - مختار صالح:

في كل عام، ومع حلول ذكرى نصر أكتوبر المجيد، تعود إلى الذاكرة صورة لا تخطئها عين؛ مجند يرفع يده اليمنى عاليًا بالسلاح واليسرى نحو السماء، وعيناه تلمعان بدموع الفرح والفخر.

تلك الصورة التي أصبحت أيقونة للانتصار لم تكن مجرد لقطة عابرة، بل كانت توثيقًا للحظة مجد عاشها البطل عبدالرحمن أحمد عبداللاه القاضي ابن محافظة سوهاج، أحد رجال الكتيبة 212 دبابات بالفرقة 19 مشاة، الذين سطّروا بدمائهم صفحات العزة والكرامة في أكتوبر 1973.

- من الجندية إلى الخلود في ذاكرة الوطن

التحق البطل عبدالرحمن القاضي بالخدمة العسكرية في 4 أكتوبر عام 1967 بسلاح المدرعات، وبعدها انضم إلى الكتيبة 212 ضمن الفرقة 19 مشاة، ليكون شاهدًا على واحدة من أعظم معارك الجيش المصري في تاريخه.

كانت لحظة رفع السلاح في الصورة الشهيرة تعبيرًا عن انتصار لا يوصف — لحظة عبور قناة السويس وتحرير الأرض، حين تحولت دموع الجنود إلى نهر من الفخر والبطولة.

- من ميدان المعركة إلى ميدان التعليم

بعد انتهاء خدمته العسكرية، عاد البطل إلى حياته المدنية، واختار طريق العلم، فعمل في قطاع التربية والتعليم حتى أصبح موجهًا بالتعليم الابتدائي.

عرفه طلابه ومعلموه بدماثة خلقه وحبه لوطنه، فكان يُحدّث الجميع عن أيام الحرب، لا كبطل يتباهى، بل كمواطن يرى في النصر نعمة تستحق أن تُروى للأجيال.

أنجب خمسة من الأبناء هم: علي، صفاء، الزهراء، علياء، وإيمان، الذين حملوا في قلوبهم فخرًا لا يزول بما قدمه والدهم لوطنه.

- دعاء الصائم ونهاية هادئة لبطل الحرب

في الخميس 23 مايو 2019 الموافق 18 رمضان 1440 هجريًا، رحل البطل عبدالرحمن القاضي عن عالمنا بهدوء كما عاشه.

تقول ابنته صفاء عبدالرحمن القاضي في لقاء سابق: "والدي لم يكن مريضًا عند وفاته، ودفن بمقابر العائلة بمركز المراغة.. أبي كان دائم الدعاء أن يتوفاه الله وهو صائم في رمضان، كما قاتل وانتصر وهو صائم في حرب أكتوبر".

- صورة خالدة

تلك الصورة التي خلدت لحظة رفع السلاح بعد عبور القناة لم تكن مجرد مشهد عسكري، بل رمز للكرامة المصرية، تناقلتها الصحف العالمية كعنوان لانتصار الحق والإيمان.

وأضافت ابنته صفاء: "والدي كان فخورًا بأنه أحد أبطال أكتوبر، ودائمًا ما كان يقول إن تلك الصورة هي جزء من تاريخ مصر، وليست تذكاره الشخصي".

- إرث من الفخر لا يموت

رغم مرور السنوات، ما زال وجه البطل عبدالرحمن القاضي يطل علينا كل أكتوبر بابتسامته التي تحمل معنى واحدًا أن مصر لا تنسى رجالها، وأن النصر لم يكن صدفة، بل كان ثمرة إيمانٍ وشجاعةٍ صافية من أبناء هذا الوطن.