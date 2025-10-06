بالصور- تشكيل لجنة ميدانية لمتابعة الوضع المائي بنهر النيل في أسيوط

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن أجهزة المحافظة تواصل جهودها المكثفة في متابعة مناسيب وتصرفات مياه نهر النيل.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة المتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمنشآت والمرافق الحيوية الواقعة على ضفاف النهر.

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل لجنة ميدانية متخصصة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، تضم ممثلين عن مديريات الزراعة والري والتضامن الاجتماعي، إلى جانب مديري إدارات حماية النيل والصرف، وممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء المراكز والأحياء المعنية، لمتابعة المناطق القريبة من مجرى النهر والتأكد من استقرار المناسيب وسلامة المنشآت الحيوية، مع اتخاذ التدابير الفورية حال رصد أي ملاحظات تستدعي التدخل.

وأشار أبو النصر إلى أن اللجنة بدأت أعمالها الميدانية بتفقد عدد من المواقع ذات الأهمية الخاصة في مراقبة الموقف المائي، شملت محطات مياه نزلة عبد الله، والهلالي، والوليدية المرشحة، حيث تم الاطمئنان على سير العمل وانتظام تشغيل الطلمبات والمراحل التشغيلية دون معوقات.

وتفقد أعضاء اللجنة محطة مياه نزلة عبد الله المرشحة والمأخذ الرئيسي، حيث تبين استقرار مناسيب المياه وسلامة المعدات، مع رصد وجود بعض الأعشاب وورد النيل بجوار المأخذ، وتم التوجيه برفعها ودراسة إمكانية الاستفادة منها بيئيًا وزراعيًا.

كما تفقد أعضاء اللجنة محطة مياه الهلالي المرشحة، وتبين أن الوضع مستقر والمعدات تعمل بكفاءة، فيما أظهرت زيارة محطة مياه الوليدية انتظام التشغيل واستقرار الوضع المائي.

وشدد المحافظ على أن اللجنة ستواصل أعمالها الميدانية بشكل يومي في المناطق ذات الأولوية، مع إعداد تقارير متابعة دورية تُعرض أولًا بأول، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الفنية والاحترازية اللازمة في حال حدوث أي تغيرات في التصرفات المائية.

واختتم اللواء هشام أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على جاهزية أجهزة المحافظة للتعامل مع أي مستجدات، تنفيذًا لتعليمات الدولة وحرصًا على سلامة المواطنين والمنشآت الخدمية، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على الاستقرار البيئي والمجتمعي وضمان سلامة المرافق الحيوية الواقعة على ضفاف النيل.