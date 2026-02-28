أسوان - إيهاب عمران:

أصدرت محافظة أسوان بيانًا رسميًا أكدت فيه أن الصفحة الرسمية للمحافظة على "فيس بوك" هي المصدر الوحيد للمعلومات والبيانات الصحفية، مشددة على أنه لا يوجد متحدث رسمي باسم المحافظة حتى الآن.

نفي شائعات الإقالة

وأكد البيان أنه لا صحة لما تردد مؤخرًا حول صدور قرار من المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بإقالة أي مسؤول سواء كان رئيس مركز أو مدينة أو قرية، أو مسئولي غرف العمليات بالوحدات المحلية، بسبب عدم الرد على الهاتف.

سبب الإعلان عن أرقام المحمول

أوضحت المحافظة أن الإعلان عن أرقام هواتف المسئولين في المحليات يهدف فقط إلى تسهيل سرعة التعامل مع الشكاوى والمشكلات الواردة، وليس معيارًا لتقييم الأداء أو أساسًا لأي قرار إداري.

معيار التقييم الحقيقي

وأشارت المحافظة إلى أن الأساس في تقييم أي مسؤول يكمن في قدرته على التدخل الفوري لحل المشكلة وفق الإمكانيات المتاحة، وليس في مجرد الرد على المكالمات الهاتفية.