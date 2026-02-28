إعلان

محافظة أسوان تنفي إقالة أي مسؤول بسبب عدم الرد على الهاتف

كتب : إيهاب عمران

03:09 م 28/02/2026 تعديل في 03:09 م

ديوان عام محافظة أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أصدرت محافظة أسوان بيانًا رسميًا أكدت فيه أن الصفحة الرسمية للمحافظة على "فيس بوك" هي المصدر الوحيد للمعلومات والبيانات الصحفية، مشددة على أنه لا يوجد متحدث رسمي باسم المحافظة حتى الآن.

نفي شائعات الإقالة

وأكد البيان أنه لا صحة لما تردد مؤخرًا حول صدور قرار من المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بإقالة أي مسؤول سواء كان رئيس مركز أو مدينة أو قرية، أو مسئولي غرف العمليات بالوحدات المحلية، بسبب عدم الرد على الهاتف.

سبب الإعلان عن أرقام المحمول

أوضحت المحافظة أن الإعلان عن أرقام هواتف المسئولين في المحليات يهدف فقط إلى تسهيل سرعة التعامل مع الشكاوى والمشكلات الواردة، وليس معيارًا لتقييم الأداء أو أساسًا لأي قرار إداري.

معيار التقييم الحقيقي

وأشارت المحافظة إلى أن الأساس في تقييم أي مسؤول يكمن في قدرته على التدخل الفوري لحل المشكلة وفق الإمكانيات المتاحة، وليس في مجرد الرد على المكالمات الهاتفية.

محافظة أسوان إقالة مسؤول صفحة المحافظة على الفيس بوك

