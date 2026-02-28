نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في الإسماعيلية حملة تفتيشية موسعة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية، وحرصًا على حماية الصحة العامة للمواطنين وضمان جودة الخدمات المقدمة.

المرور على 60 منشأة طبية بمختلف التخصصات

شملت الحملة المرور على 60 منشأة طبية خاصة تنوعت بين مراكز علاج طبيعي، وعيادات نساء وتوليد، وعيادات أطفال وعظام، ومعامل تحاليل طبية، بالإضافة إلى مستشفى خاص وتخصصات أخرى، وذلك ضمن خطة متابعة دورية لإحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص.

غلق 10 منشآت وإنذار 20 أخرى لتصحيح المخالفات

صرحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بأن الحملة أسفرت عن استصدار قرارات غلق لـ10 منشآت طبية مخالفة، إلى جانب توجيه إنذارات لـ20 منشأة أخرى لتلافي السلبيات وتصحيح أوضاعها خلال مهلة زمنية محددة، وفقًا للقوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية.

مخالفات في التراخيص ومكافحة العدوى

أوضحت أن أبرز المخالفات التي تم رصدها تمثلت في عدم استيفاء اشتراطات التراخيص، وقصور في تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، وعدم الالتزام بآليات التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، بما يعد مخالفة صريحة للضوابط المنظمة للعمل داخل المنشآت الطبية الخاصة.

تشكيل لجنة لإحكام الرقابة

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية قد شكلت لجنة برئاسة الدكتورة هبة طه، للمرور على المنشآت الطبية غير الحكومية وضبط المخالف منها، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة باستمرار الحملات التفتيشية، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة تحافظ على صحة المواطنين.