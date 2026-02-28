إعلان

براءة مرشح وشقيقته في قضية التعدي على رئيس لجنة انتخابية بالسويس

كتب : حسام الدين أحمد

02:56 م 28/02/2026

البرلماني السابق طلعت خليل عمر

قضت محكمة جنح الأربعين بالسويس، اليوم السبت، ببراءة البرلماني السابق طلعت خليل عمر، مرشح حزب المحافظين، وشقيقته، ومندوب له في الانتخابات، من تهمة التعدي على رئيس لجنة فرعية رقم 9 بمركز شباب المدينة، كما برأتهم من تهمة تعطيل العملية الانتخابية.

ملابسات الواقعة

تعود أحداث القضية إلى يوم 25 نوفمبر 2025، حين تلقّت قوة تأمين لجنة مركز شباب المدينة بلاغًا من رئيس اللجنة الفرعية رقم 9 يتهم فيه طلعت خليل عمر، وشقيقته، وأحد مندوبيه بالتعدي عليه وتعطيل العمل باللجنة، خلال اليوم الثاني من الجولة الأولى بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

الإجراءات القانونية الأولية

تم تحرير محضر بالواقعة من قبل القوة المكلفة بتأمين اللجنة، وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل المرشح وشقيقته والمندوب بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، قبل إحالة القضية إلى محكمة الجنح للفصل فيها.

الحكم النهائي

بعد نظر المحكمة للأدلة والمرافعات، قررت محكمة جنح الأربعين الحكم ببراءة الثلاثة من جميع التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين براءتهم من أي أفعال من شأنها تعطيل العملية الانتخابية أو التعدي على رئيس اللجنة.

مجلس النواب السويس الأربعين جنح السويس طلعت خليل حزب المحافظين

