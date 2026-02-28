شهد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بمناسبة الذكرى المجيدة لانتصارات العاشر من رمضان، وذلك بمسجد ناصر بحي شرق مدينة أسيوط، في أجواء وطنية وروحانية عكست عظمة المناسبة ومكانتها الراسخة في وجدان الشعب المصري.

حضور رسمي ودعوي موسع

أقيمت الاحتفالية بحضور خالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأبوالعيون إبراهيم، رئيس حي شرق، والشيخ ناصر العزايزي، مدير عام المتابعة بمديرية الأوقاف، والدكتور أحمد الخطيب، مدير عام الدعوة والمراكز الثقافية بالمديرية، والدكتور محمود الجميل، والدكتور مرتجى عبدالرؤوف، مدير عام الوعظ والإعلام الديني بالمنطقة الأزهرية، والشيخ شعراوي محمد، مدير أوقاف شرق، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والدعوية وجمع من المواطنين.

فقرات الاحتفال والدروس المستفادة

استُهلت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ محمود عبدالمنعم فراج، أعقبها كلمة للدكتور أحمد الخطيب تناول خلالها الدروس والعبر المستفادة من انتصارات المسلمين في شهر رمضان عبر التاريخ، وعلى رأسها انتصارات العاشر من رمضان.

وأكد الدكتور أحمد الخطيب، أن هذا النصر الخالد جسّد أسمى معاني الإيمان والصبر وحسن الإعداد، وعكس وحدة الشعب المصري وتلاحمه مع قواته المسلحة لاستعادة الأرض وصون الكرامة الوطنية. واختُتمت الاحتفالية بابتهالات دينية نالت استحسان الحضور.

رسالة المحافظ في ذكرى النصر

أكد محافظ أسيوط أن ذكرى العاشر من رمضان ستظل رمزًا خالدًا للعزة الوطنية، ودليلًا واضحًا على قدرة المصريين على تجاوز التحديات وتحقيق المستحيل عندما تتوحد الإرادة مع التخطيط السليم والإيمان العميق.

وأشار المحافظ إلى أن القوات المسلحة المصرية سطّرت ملحمة تاريخية ستبقى مصدر فخر وإلهام للأجيال المتعاقبة، موضحًا أن استحضار روح هذا النصر يعزز قيم الانتماء والعمل الجاد، ويدفع إلى مضاعفة الجهود في مختلف مواقع العمل دعمًا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

تهنئة رسمية ودعاء لمصر

وفي ختام الاحتفالية، قدم محافظ أسيوط التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى قيادات وأفراد القوات المسلحة، وإلى أبناء محافظة أسيوط، بمناسبة هذه الذكرى الوطنية الخالدة، داعيًا الله أن يعيدها على مصر بمزيد من التقدم والرخاء والازدهار.

