صرخات الفجر في طوخ.. ابن يقتل والده داخل منزله بالقليوبية

القليوبية

لم تكن قرية صغيرة تابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية على موعد مع فجر هادئ كما اعتادت، بل استيقظت على جريمة هزّت وجدان الأهالي، حين تحوّل أحد الأبناء إلى قاتل لوالده في لحظة انهيار نفسي مأساوية.

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية تفاصيل الواقعة التي راح ضحيتها مسن على يد نجله داخل منزله، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم كان يعاني منذ فترة من اضطرابات نفسية حادة، انعزل بسببها عن المحيطين به، إلى أن انتهى به الأمر لارتكاب جريمة صدمت الجميع.

وتبين من التحريات أن المتهم كان يجلس مع والده داخل المنزل في لحظة عادية، قبل أن يفقد السيطرة على نفسه، وينهال عليه بآلة حادة مسددًا عدة طعنات قاتلة، لتتحول لحظات الصمت إلى صرخات استغاثة ودماء غطّت أرضية الصالة.

أحد أفراد الأسرة فوجئ بالمشهد المروع عند عودته للمنزل، فأطلق صرخات استغاثة ملأت المكان، ليتجمع الأهالي في محاولة للفهم، قبل أن يهرعوا بإبلاغ الأجهزة الأمنية.

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى موقع الجريمة، وبالفحص تبيّن أن الجثة تعود للمسن “ممدوح. إ. ب.”، وأن وراء الواقعة ابنه “محمد. م. أ.”، الذي تم ضبطه بعد تقنين الإجراءات ونقله للتحقيق.

وأكدت التحريات أن المتهم كان يعاني من اضطرابات عقلية استدعت علاجه سابقًا، إلا أن تدهور حالته النفسية وغياب المتابعة الطبية تسببا في الكارثة.

من جانبها، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التصريح بدفن الجثة عقب ورود تقرير الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

