ذبح والده داخل المنزل.. تفاصيل جريمة مروّعة في قرية أمياي بطوخ

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

خيّم الحزن والذهول على قرية أمياي التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، عقب وقوع جريمة قتل بشعة أقدم خلالها شاب على ذبح والده المسن داخل منزل الأسرة، في واقعة صادمة هزت مشاعر الأهالي وأثارت حالة من الفزع بالقرية.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، بورود بلاغ من المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز طوخ، بالعثور على جثة رجل مسن مذبوح داخل منزله.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المجني عليه يُدعى "ممدوح. إ. ب"، وأن وراء ارتكاب الواقعة نجله "محمد. م. إ"، حيث أقدم على ذبح والده باستخدام سلاح أبيض داخل المنزل، لأسباب لم تُكشف بعد بشكل كامل.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بعد تقنين الإجراءات، بقيادة الرائد طه سعيد، ومعاوني المباحث النقباء محمد الخولي وأحمد حسين، وجرى التحفظ عليه واقتياده إلى ديوان المركز لاستكمال التحقيقات.

ونُقلت جثة المجني عليه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.