البحيرة - أحمد نصرة:

يعتقد كثير من المواطنين أن أول سيارة إسعاف تصل إلى موقع الحادث تكون مهمتها نقل المصابين فورًا إلى المستشفى، إلا أن الحقيقة تختلف تمامًا.



وأوضح المسعف ياسر صلاح أن السيارة الأولى تقوم بدور بالغ الأهمية، في الحوادث الكبيرة حيث تبدأ بتقديم الإسعافات الأولية في مكان الحادث، وتقوم بعملية فرز وتصنيف المصابين وفقًا لدرجة الخطورة، لتحديد أولوية النقل وضمان إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح.



وأكد صلاح أن السيارة الأولى تكون غالبًا آخر من يغادر الموقع، بعد التأكد من عدم ترك أي مصاب، مشددًا على ضرورة عدم الضغط على طاقم الإسعاف أو مطالبتهم بسرعة النقل دون إتمام عملية الفرز الطبي.



ونصح صلاح المواطنين، إذا شاهدوا سيارة إسعاف متوقفة ولا تنقل المصابين فورًا، بألا يظنوا ذلك تقصيرًا، وإنما هو جزء أساسي من منظومة العمل المنقذة للحياة.



وفي السياق ذاته، أوضح المسعف سعيد أبو عيسى: "هذه السيارة كان يطلق عليها قديمًا إسعافات أولية، ومع التطور أصبح اسمها إسعافات ما قبل الوصول إلى المستشفى. المسعف مؤهل ويمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع الحالات الطارئة، وسيارة الإسعاف الآن أشبه باستقبال طوارئ متنقل"



وأضاف أبو عيسى: "نحن نطمئن أولًا على مجرى الهواء والتنفس لأنه الأهم لضمان سلامة الدورة الدموية، وهناك حالات لا تستدعي النقل السريع قبل استقرارها".



وناشد المسعف المواطنين الذين يتصادف وجودهم بأماكن الحوادث قائلًا: "أرجوكم ساعدوا المسعف ولا تضغطوا عليه، فهو مؤهل ويعمل وفق قواعد ولديه الخبرة المطلوبة لإنقاذ الأرواح".