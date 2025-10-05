سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طالب طالب في كلية طب الأسنان مصرعه وأصيب 5 أشخاص آخرين بينهم نائب رئيس مدينة جهينة بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارتين أجرة ونقل "دوبل كابينة" تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز إخطارًا من مركز شرطة جهينة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين دائرة المركز.

نتج عن مصرع محمد أحمد عبد الغفار 19 عامًا، طالب في كلية طب الأسنان، وإصابة كل من يحيى محمود علي نائب رئيس مدينة جهينة، أروى أحمد محمود 18 عامًا، ياسين حمادة رشاد 20 عامًا، محمود كاشف محمود 21 عامًا، نوران محمد علي 17 عامًا.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى جهينة المركزي، وتحويل الحالات الخطيرة لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.