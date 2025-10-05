قطع المياه عن مدينة نويبع بالكامل لكسر مفاجئ بخط رئيسي

جنوب سيناء – رضا السيد:

تعرض الخط الرئيسي للمياه بمدينة نويبع بجنوب سيناء، اليوم الأحد، لكسر مفاجئ تسبب في قطع مياه الشرب عن المدينة بالكامل.

وقال اللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس المدينة، إنه جرى اكتشاف حدوث كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي المغذي للمدينة، ومما أدى إلى قطع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاحات، واختبار مدى نقاوة المياه من الشوائب بعد ضخها.

وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة للدفع بفريق من الفنيين لإصلاح الكسر، إضافة إلى الدفع بالمعدات الثقيلة اللازمة لسرعة الانتهاء من إصلاح الكسر.

وأوضح أن فريق الفنيين يعمل على إصلاح العطل في أسرع وقت، وسيجري إعادة ضخ المياه تدريجيًا فور الانتهاء من الإصلاح، داعيًا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك لحين عودة الخدمة بالكامل.