إعلان

قطع المياه عن مدينة نويبع بالكامل لكسر مفاجئ بخط رئيسي

كتب : رضا السيد

10:45 ص 05/10/2025

انقطاع المياه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جنوب سيناء – رضا السيد:

تعرض الخط الرئيسي للمياه بمدينة نويبع بجنوب سيناء، اليوم الأحد، لكسر مفاجئ تسبب في قطع مياه الشرب عن المدينة بالكامل.

وقال اللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس المدينة، إنه جرى اكتشاف حدوث كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي المغذي للمدينة، ومما أدى إلى قطع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاحات، واختبار مدى نقاوة المياه من الشوائب بعد ضخها.

وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة للدفع بفريق من الفنيين لإصلاح الكسر، إضافة إلى الدفع بالمعدات الثقيلة اللازمة لسرعة الانتهاء من إصلاح الكسر.

وأوضح أن فريق الفنيين يعمل على إصلاح العطل في أسرع وقت، وسيجري إعادة ضخ المياه تدريجيًا فور الانتهاء من الإصلاح، داعيًا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك لحين عودة الخدمة بالكامل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدينة نويبع قطع المياه قطع مياه الشرب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

اعرف لجنتك.. عناوين محاكم تلقّي أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب في كل محافظة | مستند
58 جنيها للكيلو في المزرعة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن
الرئيس يجتمع اليوم بقادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية