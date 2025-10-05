

كفر الشيخ- إسلام عمار:

قررت مديرية الري في كفر الشيخ، اليوم الأحد، البدء في أعمال تطهير مفيض قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس، الذي يستقبل مياه نهر النيل في حالة الفيضان أو ارتفاع منسوب المياه، استجابة لمطالب أبناء القرية، تخوفًا من ارتفاع منسوب مياه النهر.

كانت مديرية الري في كفر الشيخ رصدت شكوى أحمد عبده نصار، نقيب صيادي مصر، ونائب رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات وأحد أبناء قرية برج مغيزل بالمطالبة بتطهير مفيض القرية تحسبًا لارتفاع منسوب مياه نهر النيل.

كشف نقيب صيادي مصر أحمد عبده نصار، في تصريحات خاصة لمصراوي، عن مفيض القرية عبارة عن مصرف موازيًا لنهر النيل لاستقبال مياه النهر في حالة ارتفاع منسوبها أو حدوث فيضانًا تمهيدًا لتصريفها في مصرف زغلول الكائن في نطاق مركز مطوبس.

وأكد نصار، أنه جرى إنشاء مفيض قرية برج مغيزل منذ أكثر من 30 عامًا في عهد المستشار محمود أبوالليل راشد، محافظ كفر الشيخ الأسبق، وأمين طولان رئيس مركز ومدينة مطوبس الأسبق، عندما حدث فيضانًا في نهر النيل فرع رشيد وقتذاك لاستقباله المياه عند ارتفاع منسوبها لحظة الفيضان.

وقال إن ذلك المفيض جرى إهماله فترة زمنية استغرقت 20 عامًا تتمثل في عدم تطهيره من الشوائب، والقمامة وفي الوقت الحالي لابد من تطهيره كإجراء احترازي لمواجهة أي تداعيات خاصة بنهر النيل بحدوث فيضان أو ارتفاع منسوب مياه النهر خلال الفترة المقبلة.

واضاف أن قرية برج مغيزل تطل على نهر النيل فرع رشيد في نهايته وتعاني من المنخفض وتكون أكثر عرضه للغرق في حالة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، مشيرًا إلى أن الحل الوحيد لمواجهة ارتفاع منسوب المياه هو المفيض الموازي لنهر النيل لاستقبال مياه النهر المرتفع منسوبها تمهيدًا لتصريفها إلى مصرف زغلول الممتد إليه المفيض.

في السياق ذاته، أكد محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق فوه ومطوبس في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه جرى توجيه طلب رسمي وعاجل إلى وزير الري والموارد المائية للمطالبة بسرعة تطهير المصارف اللازمة لصرف المياه الزائدة، خاصة مفيض برج مغيزل، الذي لم يجرى تطهيره منذ ما يقرب من 20 عامًا.

ولفت داود إلى أنه وفق ذلك أحال وزير الري إلى رئيس هيئة الصرف لدراسته، وبعد البحث، تبين أن المفيض يتبع قطاع الري وحماية النيل، وجرى عرض الأمر مرة أخرى على وزير الري، الذي أحاله بدوره إلى رئيس قطاع الري لاتخاذ اللازم.

وقال إنه بعد التواصل مع مسئولي مديرية الري في كفر الشيخ سوف يجرى بدء العمل اليوم الأحد في تطهير المصارف التي تقع في نهاية المفيض، وبخصوص المفيض الرئيسي فهناك تنسيقًا مباشرًا مع قطاعي الري وحماية النيل لتطهير المفيض وتهيئته لاستقبال مياه النيل بشكل آمن.

وأضاف أن تلك الإجراءات المتلاحقة تهدف إلى الحفاظ على سلامة الاهالي وممتلكاتهم، ومنع أي أضرار محتملة نتيجة ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل.