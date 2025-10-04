بالصور.. حفل توقيع ومناقشة مسرحية "سفير الحكايات" بثقافة أسوان

صادر له قرار هدم من 53 سنة.. انهيار جزئي لعقار في الإسكندرية - صور

أسوان - إيهاب عمران:

عقد فرع ثقافة أسوان حفل توقيع ومناقشة مسرحية الأطفال "سفير الحكايات" للكاتبة علا سعيد نيل، الفائزة في مسابقة النشر الإقليمي، وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وبرامج وزارة الثقافة.

أقيمت الفعالية بمكتبة الطفل والشباب بدراو، وأدارتها الشاعرة صابرين خضر، بمشاركة الكاتب المسرحي طه الأسواني، والمخرج المسرحي خالد عطا الله، وبحضور نخبة من الأدباء والمثقفين.

و تناول خالد عطا الله البناء الدرامي للمسرحية، موضحا أن النص يقوم على ثنائية الواقع والخيال، ويطرح رسائل تربوية حول أهمية الكتاب في مواجهة هيمنة التكنولوجيا.

وأشار إلى أن النص متماسك من حيث المغامرة، لكنه يحتاج إلى تخفيف المباشرة لصالح لغة بصرية تشرك الطفل في الاستنتاج. كما لفت إلى ضرورة تكثيف بعض المشاهد وتسريع الإيقاع لضمان تفاعل الأطفال، مؤكدا أن العرض المسرحي الناجح للأطفال يعتمد على البساطة والخيال البصري والموسيقى الحية أكثر من السرد المطول.

واعتبر عطا الله أن النص يمنح مساحة واسعة لتوظيف الأغاني والحركة المسرحية، مما يجعله قابلا للتنفيذ بصريا إذا أُعيدت صياغة بعض مشاهده دراميًا، مع ملاحظة أن بطل النص أقرب إلى شخصية يافعة تحتاج إلى تعديل لغوي وسلوكي لتناسب جمهور الأطفال.

وقدم طه الأسواني قراءة نقدية بعنوان "سفير الحكايات: قراءة في فلسفة الأثر وصراع الحضور والغياب بين النص وفتنة الشاشة". وأوضح أن الكاتبة صاغت نصا غنيا بالدلالات والرموز يمزج بين الخيال والواقع، ويدعو إلى استعادة قيمة الحكاية والقراءة في في عصر الهيمنة التكنولوجية.

وأشار إلى أن الإهداء يمثل عتبة نصية تمهد للمضمون الفلسفي للمسرحية. كما تناول الأسواني البنية السردية وصراع الواقع والخيال، ودور الراوي كصوت للحكمة والضمير المسرحي الذي يبقي عنصر التشويق حيا.

وأكد أن المسرحية تتميز بوضوح فكرتها، وغناها الرمزي، وتوازنها بين الترفيه والتثقيف، مع بعض الملاحظات الفنية كتقوية الدراما الداخلية للشخصيات الثانوية وتخفيف التلقين والإطالة.

وفي ختام مداخلته، أكد الأسواني أن "سفير الحكايات" نجحت في توصيل رسالتها التربوية والفكرية من خلال حبكة مشوقة، تعالج أزمة العزوف عن القراءة بلغة بسيطة تحمل عمقا رمزيا يناسب جميع الأعمار.