إعلان

بالصور - الدفع بسيارات إطفاء لإزالة بقعة زيت على طريق ديروط – أسيوط الزراعي

كتب : محمود عجمي

10:13 م 04/10/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    إزالة بقعة زيت على طريق ديروط – أسيوط الزراعي (1)
  • عرض 15 صورة
    إزالة بقعة زيت على طريق ديروط – أسيوط الزراعي (5)
  • عرض 15 صورة
    إزالة بقعة زيت على طريق ديروط – أسيوط الزراعي (6)
  • عرض 15 صورة
    إزالة بقعة زيت على طريق ديروط – أسيوط الزراعي (7)
  • عرض 15 صورة
    إزالة بقعة زيت على طريق ديروط – أسيوط الزراعي (8)
  • عرض 15 صورة
    إزالة بقعة زيت على طريق ديروط – أسيوط الزراعي (9)
  • عرض 15 صورة
    إزالة بقعة زيت على طريق ديروط – أسيوط الزراعي (10)
  • عرض 15 صورة
    إزالة بقعة زيت على طريق ديروط – أسيوط الزراعي (11)
  • عرض 15 صورة
    إزالة بقعة زيت على طريق ديروط – أسيوط الزراعي (12)
  • عرض 15 صورة
    إزالة بقعة زيت على طريق ديروط – أسيوط الزراعي (13)
  • عرض 15 صورة
    إزالة بقعة زيت على طريق ديروط – أسيوط الزراعي (14)
  • عرض 15 صورة
    إزالة بقعة زيت على طريق ديروط – أسيوط الزراعي (15)
  • عرض 15 صورة
    إزالة بقعة زيت على طريق ديروط – أسيوط الزراعي (3)
  • عرض 15 صورة
    إزالة بقعة زيت على طريق ديروط – أسيوط الزراعي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسيوط - محمود عجمي:

دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، مساء اليوم السبت، بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع بقعة زيت كبيرة ظهرت بطريق ديروط/أسيوط الزراعي، تحديدًا عند مدخل قرية المندرة التابعة لمركز منفلوط، وذلك حفاظًا على سلامة المارة ومنع وقوع حوادث.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوجود بقعة زيت بطريق أسيوط/ديروط الزراعي، ما يشكل خطرًا على حركة المرور.

وانتقل إلى موقع البلاغ كل من وليد جمال، رئيس مركز ومدينة منفلوط، وعدد من ضباط الشرطة، إلى جانب سيارات الإطفاء والإسعاف، لمتابعة الموقف ميدانيًا.

وقامت قوات الشرطة بفرض كردون أمني حول موقع البقعة، وتحويل مسار السيارات لتفادي الانزلاق، في إطار الإجراءات الوقائية لحماية أرواح المواطنين. كما باشرت فرق الحماية المدنية أعمال إزالة بقعة الزيت، وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل آمن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيارات إطفاء لإزالة بقعة زيت إزالة بقعة زيت على طريق ديروط الحماية المدنية بأسيوط

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

7 ساعات من النقاش.. تفاصيل موافقة اللجنة الخاصة على تعديل "الإجراءات الجنائية"
مصدر أمني: وفدا حماس وإسرائيل سيصلان إلى القاهرة خلال يومين لبحث ملف الأسرى
مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند