أسيوط - محمود عجمي:

دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، مساء اليوم السبت، بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع بقعة زيت كبيرة ظهرت بطريق ديروط/أسيوط الزراعي، تحديدًا عند مدخل قرية المندرة التابعة لمركز منفلوط، وذلك حفاظًا على سلامة المارة ومنع وقوع حوادث.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوجود بقعة زيت بطريق أسيوط/ديروط الزراعي، ما يشكل خطرًا على حركة المرور.

وانتقل إلى موقع البلاغ كل من وليد جمال، رئيس مركز ومدينة منفلوط، وعدد من ضباط الشرطة، إلى جانب سيارات الإطفاء والإسعاف، لمتابعة الموقف ميدانيًا.

وقامت قوات الشرطة بفرض كردون أمني حول موقع البقعة، وتحويل مسار السيارات لتفادي الانزلاق، في إطار الإجراءات الوقائية لحماية أرواح المواطنين. كما باشرت فرق الحماية المدنية أعمال إزالة بقعة الزيت، وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل آمن.