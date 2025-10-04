بالصور.. محافظ البحيرة تتابع انتظام تصريف مياه النيل عبر قناطر إدفينا

مأساة قرية ببني سويف.. 4 شباب خرجوا بحثًا عن "لقمة العيش" فعادوا في نعوش

البحيرة - أحمد نصرة:

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم السبت، قناطر إدفينا بمركز رشيد، لمتابعة انتظام الحفاظ على مناسيب المياه وتصريفها بصورة طبيعية.

وأكدت المحافظ أن قناطر إدفينا تُعد من أهم المنشآت المائية بالمحافظة، حيث تتحكم في مناسيب وتصرفات المياه بعدد من المراكز، مشددة على أهمية المتابعة المستمرة لجميع المنشآت المائية لضمان كفاءتها وسلامتها.

وتابعت عازر، أعمال الصيانة الجارية للهاويس والكوبري المعدني، ووجهت بسرعة الانتهاء منها وفق البرامج الزمنية المحددة وبأعلى معايير الجودة، مع مراجعة المعدات والمنشآت الحيوية بشكل دوري للاطمئنان على سلامتها وكفاءة تشغيلها.

وشددت على التنسيق الكامل بين المحافظة ووزارة الموارد المائية والري لضمان استقرار الأوضاع ومنع حدوث أي طارئ، والحفاظ على الأمن المائي بجميع أنحاء المحافظة.

كانت محافظ البحيرة نفذت في وقت سابق جولة تفقدية لأراضي طرح النهر بمركز كوم حمادة، لمتابعة المناسيب المائية والتأكد من استقرار الأوضاع، ووجهت بتشكيل لجنة مشتركة من مديريتَي الزراعة والري والوحدات المحلية، للمرور الميداني المنتظم على المراكز الواقعة على ضفاف النيل لمتابعة الموقف بشكل مستمر والتعامل الفوري مع أي مستجدات بالتنسيق مع غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة.