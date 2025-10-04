أسوان - إيهاب عمران:

شهدت مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة، لأول مرة على مستوى المحافظات التي تم تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بها، إجراء 12 عملية زراعة قوقعة أذن للأطفال، بتكلفة تجاوزت 12 مليون جنيه.

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على زيارة الأطفال الذين تم إجراء العمليات لهم، والذين تتراوح أعمارهم بين سنة و4 سنوات، في إطار المرحلة الأولى.

وقام المحافظ بتوزيع الهدايا عليهم، مؤكداً لأسرهم أن تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل منذ الأول من يوليو الماضي يعد هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي أسوان للاستفادة المثلى من الخدمات الطبية وفق أعلى المعايير الدولية، ومن بينها عمليات زراعة قوقعة الأذن، التي تتجاوز تكلفتها المليون جنيه للطفل خارج المنظومة، بينما لا يتجاوز ما يتحمله المنتفع أكثر من 482 جنيهًا فقط داخل المنظومة طوال فترة الإقامة والرعاية الصحية المتكاملة.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من الفريق الطبي بقيادة الدكتور أحمد حسن، رئيس قسم الأنف والأذن بالمستشفى، والدكتور أحمد عبدالخالق رضوان، استشاري جراحات ومناظير الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة، وبمشاركة فريق التمريض، مؤكداً أن نجاح هذه العمليات يخفف المعاناة عن أسر الأطفال ويضمن حصولهم على رعاية متكاملة في وقت قياسي لم يتجاوز 3 أسابيع.

كما استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن عمليات زراعة القوقعة كخدمة جديدة تقدمها الهيئة العامة للرعاية الصحية باستخدام أحدث أجهزة المخ والأعصاب، بالإضافة إلى جلسات متابعة التخاطب للأطفال لتعليمهم كيفية التحدث والاندماج في الحياة بشكل طبيعي.





