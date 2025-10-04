بجواره مبيد حشري.. العثور على جثة شاب قرب سيارته بالسويس

مأساة قرية ببني سويف.. 4 شباب خرجوا بحثًا عن "لقمة العيش" فعادوا في نعوش

السويس - حسام الدين أحمد:

عثر مواطنون في السويس على جثة شاب بجوار سيارة على طريق "القطامية - السخنة"، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بواسطة سيارات الإسعاف.

وتلقت شرطة النجدة بالسويس بلاغًا بالواقعة، وانتقلت قوة من الشرطة ومباحث قسم شرطة عتاقة إلى موقع الحادث، الواقع بعد بوابة الرسوم بطريق السخنة بمسافة 5 كيلومترات.

وأظهرت المعاينة أن المتوفى يدعى وحيد مصطفى، 37 عامًا، ومقيم في إمبابة بالجيزة، وكان جالسًا على الأرض بجوار السيارة رقم "أ ي ج 2141".

واشتبه رجال الشرطة في انتحاره، حيث كشف فحص السيارة عن وجود أقراص "سيلفوس 75%"، وهو مبيد حشري.

جرى تحرير محضر بالواقعة، ويجري التنسيق مع مديرية أمن الجيزة لاستدعاء أسرة الشاب وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الحادث.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي للمرضى والمحتاجين، من خلال عدة جهات وخطوط ساخنة لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو ميول انتحارية، أبرزها:

الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان: 08008880700، 0220816831.

الخط الساخن للمجلس القومي للصحة النفسية: 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الانتحار من الكبائر، وأنه جريمة في حق النفس والشرع، ويُنظر له كمرض نفسي قابل للعلاج لدى المتخصصين، مع التأكيد على عدم التقليل من ذنب الفعل أو إيجاد مبررات له.