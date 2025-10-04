جنوب سيناء تحقق مراكز متقدمة في بطولة شمال إفريقيا للكاراتيه (صور)

مأساة قرية ببني سويف.. 4 شباب خرجوا بحثًا عن "لقمة العيش" فعادوا في نعوش

جنوب سيناء - رضا السيد:

حققت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء مراكز متقدمة في بطولة شمال إفريقيا للكاراتيه.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المديرية حققت مركزين على مستوى الجمهورية، حيث حصلت اللاعبة رهام إيهاب عبدالله على المركز الثالث في الكاتا الفردي، بينما حصل اللاعب عبد الرحمن محمود متولي على المركز الخامس في الكوميتيه تحت 21 عامًا، وذلك خلال بطولة شمال إفريقيا للكاراتيه.

وشهدت البطولة حضور محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد العربي، وسليمان جي، نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الإفريقي، وبشير الشريف، نائب رئيس الاتحاد الدولي والإفريقي ورئيس اتحاد دول البحر المتوسط، إلى جانب سيد نصر، نائب رئيس الاتحادين المصري والإفريقي.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة للاعبين، متمنيًا لهم التوفيق، ومطالبًا بالحفاظ على مستواهم الرياضي.

وأشار فتحي إلى الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، من خلال تطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية ورعاية الكوادر والمنتخبات الوطنية، بما يسهم في صناعة أبطال قادرين على تمثيل مصر في المحافل العالمية.

وتخلل البطولة تنظيم دورة الحكام الأفريقية، حيث نجح الحكام المصريون والعرب في الحصول على الشارة الإفريقية، إلى جانب دورة المدربين الإفريقية التي شهدت مشاركة مميزة وأداءً مشرفًا للمدربين.







