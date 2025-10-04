فردوس عبد الحميد من الإسكندرية: لم أخالف قناعاتي فنيًا وقصرت بحق أولادي

الأقصر - محمد محروس:

رصدت عدسة "مصراوي" روعة مقبرة الملك أمنحتب الثالث في منطقة وادي القرود بجبل البر الغربي بالأقصر، بالتزامن مع افتتاحها رسميًا أمام الزوار بعد أعمال ترميم وتطوير استمرت نحو عشرين عامًا، أعادت للمقبرة رونقها الأصلي وألوانها المبهرة التي تعود لأكثر من ثلاثة آلاف عام.

وتُعد المقبرة واحدة من أعظم التحف الأثرية في وادي الملوك، إذ نُحتت بالكامل في عمق الصخر، وتمتاز بممراتها الطويلة وجدرانها المزخرفة برسوم مذهلة تجسّد رحلة الملك إلى العالم الآخر، ومشاهد طقسية تجمعه بالآلهة، إلى جانب نصوص من كتابَي النهار والليل اللذين يوثّقان مراحل البعث والحياة الأبدية في المعتقد المصري القديم.

وشملت أعمال الترميم معالجة النقوش الجدارية وتثبيت الألوان الأصلية التي كانت مهددة بالاندثار، إلى جانب تطوير نظم الإضاءة والتهوية بما يتيح رؤية التفاصيل الفنية الدقيقة مع الحفاظ على البيئة الداخلية للمقبرة.

ويصف الأثريون المقبرة بأنها معجزة هندسية وفنية تعكس ذروة الإبداع المصري في عصر الدولة الحديثة، حيث جسّد الملك أمنحتب الثالث – والد الملك أخناتون – عظمة حكمه من خلال تصميم يخلّد رحلته الأبدية في قلب الجبل.

ويمثل افتتاح المقبرة أمام الزوار حدثًا أثريًا وسياحيًا استثنائيًا يعيد للأقصر مكانتها كـ أكبر متحف مفتوح في العالم، ويمنح العالم فرصة جديدة لاكتشاف عبقرية المصري القديم في نحت الصخر وتحويله إلى سجل خالد للفن والعقيدة.