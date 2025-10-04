تحصين أكثر من 95 ألف رأس ماشية بالإسماعيلية ضد الحمى القلاعية (صور)

"شارك.. الكلمة كلمتك".. حملة لتعزيز دور الشباب في البرلمان بجنوب سيناء

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية جهودها المكثفة في الحفاظ على الثروة الحيوانية، من خلال حملات التحصين ضد الأمراض الوبائية، إلى جانب التفتيش الدوري على الصيدليات ومراكز بيع الأدوية البيطرية.

وكشف الدكتور هاني عبد الخالق، وكيل وزارة الطب البيطري بالإسماعيلية، عن تحصين 95,732 رأس ماشية بنسبة 161.96% من إجمالي 59,108 رأسًا من الأبقار والجاموس وفقًا لحصر عام 2024، ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية (SAT 1).

وأكد وكيل الوزارة أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وبتكليف من الدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في إطار خطة الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأشار "عبد الخالق" إلى أن الحملة تشمل 39 وحدة بيطرية موزعة على مستوى المحافظة، داعيًا مُربي الماشية إلى سرعة تحصين حيواناتهم لحمايتها من الأمراض.

وفي السياق ذاته، كثّفت المديرية حملاتها الرقابية على الصيدليات ومراكز بيع الأدوية البيطرية، حيث جرى التفتيش على 6 صيدليات للتأكد من صلاحية الأدوية وتطبيق اشتراطات الترخيص.

وأسفرت الحملات عن تحرير محضري إثبات حالة وغلق، بالإضافة إلى محضر إعدام لـ45 عبوة دواء منتهية الصلاحية، مع استمرار الحملات للتأكد من التزام جميع المنشآت البيطرية بالضوابط القانونية.





