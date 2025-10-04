أسيوط - محمود عجمي:

أكد المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، نقيب مهندسي أسيوط، أن الوضع المائي بالمحافظة آمن تمامًا، ولا توجد أي مؤشرات على غرق أو تهديد للأراضي الزراعية أو المناطق السكنية، مشددًا على أن الموقف تحت السيطرة الكاملة.

وقال "نصر" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن ما يُثار بشأن ارتفاع منسوب مياه نهر النيل نتيجة التصرفات الأحادية من الجانب الإثيوبي لا يدعو للقلق، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك القدرة الفنية والهندسية لإدارة التذبذبات المائية بكفاءة عالية.

وأضاف نقيب مهندسي أسيوط أن وزارة الموارد المائية والري تتابع الموقف المائي بشكل دقيق ويومي، من خلال منظومة مراقبة متطورة، مع وجود خطط وسيناريوهات جاهزة للتعامل مع أي طارئ دون المساس بحصة مصر التاريخية من مياه النيل.

وأشار نقيب مهندسي أسيوط إلى أن النقابة شكلت غرفة عمليات خاصة تعمل على مدار الساعة لرصد أي تغيرات في التصريفات المائية، والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية حال الحاجة إلى تدخل هندسي أو دعم ميداني.

وأوضح "نصر" أن التغيرات الملحوظة في منسوب المياه لا ترجع إلى أعطال فنية، وإنما نتيجة سياسة التصرف الأحادي من الحكومة الإثيوبية بعد ما أسمته بـ"عملية الافتتاح"، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات تحمل أبعادًا سياسية أكثر من فنية.

أشاد "نصر" بجهود وزارة الري في إدارة التصرفات المفاجئة، واستخدامها أحدث النماذج الرياضية العالمية للتنبؤ ومتابعة السدود، ما يتيح التدخل المبكر والتشغيل المرن للمنشآت المائية داخل الأراضي المصرية.

واختتم نقيب مهندسي أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن البيانات الأخيرة كشفت عن قيام إثيوبيا بتصريف نحو مليار متر مكعب من المياه بعد 9 سبتمبر الماضي، وهو ما يتناقض مع تصريحات أديس أبابا حول عدم تأثير تلك التصرفات على دولتي المصب، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.





