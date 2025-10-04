"خلص عليها وسرقها".. تفاصيل مقتل عجوز على يد طالب في شرانيس بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

هزت جريمة بشعة قرية شرانيس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بعدما عُثر على سيدة مسنة تدعى سعاد.ع.أ جثة هامدة داخل منزلها. وكشفت التحقيقات لاحقًا أن وراء الواقعة طالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم، 18 عامًا، عقد العزم على سرقة بعض المشغولات الذهبية من المجني عليها، التي تعيش بمفردها بعد زواج بناتها وسكنهن بعيدًا، فخطط للتسلل عبر سطح المنزل، وهناك أقدم على خنقها حتى فارقت الحياة.

وبعد أن تأكد من وفاتها، استولى على حلقها وخاتمها، ثم فر هاربًا ظنًا منه أنه أفلت من العقاب.

لكن أجهزة البحث الجنائي في المنوفية نجحت في تحديد هوية المتهم وضبطه، عقب مناقشة شهود العيان ومراجعة كاميرات المراقبة، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة بغرض السرقة.

جرى نقل جثمان المجني عليها إلى ثلاجة الموتى بمستشفى شبين الكوم التعليمي لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية، فيما تولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.