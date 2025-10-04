بالصور- مقبرة الملك أمنحتب الثالث تُبهر العالم بعد ترميمها بالأقصر

فردوس عبد الحميد من الإسكندرية: لم أخالف قناعاتي فنيًا وقصرت بحق أولادي

الأقصر - محمد محروس:

شهدت مدينة الأقصر، صباح اليوم السبت، افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بمحافظة الأقصر، بعد الانتهاء من مشروع ترميمها الضخم الذي استمر نحو عشرين عامًا.

وشهد مراسم الافتتاح عدد من المسؤولين، وممثلي منظمة اليونسكو، وأعضاء البعثة اليابانية التي شاركت في أعمال الترميم، بالإضافة إلى ممثلين للبعثات الأثرية العاملة في الأقصر.

وانطلق مشروع ترميم وتطوير مقبرة أمنحتب الثالث عام 2004 واستمر حتى 2024 على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى (2004 – 2010)، والمرحلة الثانية (2010 – 2017)، والمرحلة الثالثة (2023 – 2024).

وجرى تنفيذ المشروع بدعم من الحكومة اليابانية وبالتعاون مع منظمة اليونسكو، حيث شملت أعمال الترميم معالجة النقوش الجدارية المتضررة، وتدعيم الجدران والسقوف، وتحسين نظام الإضاءة والتهوية داخل المقبرة بما يضمن الحفاظ على الرسوم الأصلية من الرطوبة والتلف.

تُعد مقبرة الملك أمنحتب الثالث – أحد أعظم ملوك الأسرة الثامنة عشرة في الدولة الحديثة – من أضخم المقابر الملكية في وادي الملوك، إذ تعكس المكانة الرفيعة التي كان يتمتع بها الملك الذي حكم مصر في القرن الرابع عشر قبل الميلاد.

ويُذكر أن أمنحتب الثالث هو والد الملك أخناتون، وشهد عهده ازدهارًا غير مسبوق في الفنون والعمارة والعلاقات الدبلوماسية، حيث تُعرف فترة حكمه بالعصر الذهبي لمصر القديمة.

وتتميز المقبرة بزخارفها الفريدة التي تصور الملك في مشاهد مع الآلهة، وتضم نصوصًا من كتاب النهار وكتاب الليل، إلى جانب مناظر طقسية نادرة توثق مراحل رحلة الملك إلى العالم الآخر. كما تحتوي المقبرة على عدد من التماثيل الضخمة والمناظر الملونة التي تُعد من أجمل ما خلفته الحضارة المصرية القديمة.

ويتوقع أن يمثل افتتاح المقبرة إضافة جديدة لمسار السياحة الثقافية بالأقصر، لا سيما مع اكتمال أعمال الترميم وفق أعلى المعايير الدولية التي تعيد للمكان رونقه الأصلي بعد قرون من التدهور والتلف.