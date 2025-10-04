محافظ أسيوط يتفقد منافذ بيع منتجات المحافظة ومعارض الأسر المنتجة (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لمتابعة سير المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها، حيث تفقد الأعمال الإنشائية الجارية لإقامة منافذ بيع لمنتجات المحافظة ومعارض دائمة للأسر المنتجة أسفل كوبري فيصل بحي غرب مدينة أسيوط.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى توفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة، وفتح آفاق تسويقية جديدة أمام الأسر المنتجة وأصحاب الحرف الصغيرة، بما يسهم في تحسين دخولهم وتوفير فرص عمل إضافية تعود بالنفع على المجتمع المحلي.

رافق المحافظ خلال جولته كل من ممدوح جبر، رئيس حي غرب، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول ما تم إنجازه من تقسيم الباكيات أسفل الكوبري، والتي ستخصص لعرض المنتجات الغذائية والحرفية واليدوية والتراثية.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المشروع يحقق أهدافًا متعددة، أبرزها استغلال المساحات غير المستغلة وتحويلها إلى مواقع ذات طابع حضاري واقتصادي يخدم آلاف المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المنافذ ستوفر منتجات بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، مما يخفف من الأعباء المعيشية على الأسر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والاشتراطات الفنية، مؤكدًا أن المحافظة تتبنى سياسة واضحة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحويل الأراضي والمواقع غير المستغلة إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية واجتماعية.

وأوضح أن المعارض الدائمة ستشكل منصة حقيقية لتسويق منتجات الأسر المنتجة على مدار العام، بدلًا من اقتصار مشاركتهم على المعارض الموسمية فقط، مما يعزز فرصهم في التوسع وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن المشروع يمثل إضافة نوعية لخطة التنمية بالمحافظة، وخطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية المجتمعية، مشددًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم الأسر المنتجة والحرفيين وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتوسيع أنشطتهم وتحقيق الاستقرار لأسرهم.