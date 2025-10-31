إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين أهالي قرية أجهور بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 6 أشخاص، فى مشاجرة نشبت بين عدد من الأهالي بقرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وجرى نقلهم إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي العلاج اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة في وسط البلد، بجوار مسجد دياب بقرية أجهور الكبرى.

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف بفرع هيئة الإسعاف بالقليوبية إلى موقع الحادث، ونقل جميع المصابين إلى المستشفى قها؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة فور الإخطار، وتم فرض كردون أمني لمنع تجدد الاشتباكات، كما بدأت وحدة المباحث في الاستماع إلى أقوال الشهود والمصابين لمعرفة ملابسات الواقعة وأسباب اندلاع المشاجرة.