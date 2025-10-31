إصابة 6 أشخاص في تصادم مروع بطريق بلبيس - أبو حماد بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أصيب 6 مواطنين في حادث تصادم بين سيارتين "سوزوكي" و"ملاكي" بطريق الجعفرية، بعد مدينة بلبيس في اتجاه أبو حماد بمحافظة الشرقية، بالقرب من ترعة الإسماعيلية.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن إصابة 6 مواطنين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن الحادث وقع بين سيارتين "سوزوكي" و"ملاكي"، ما أدى إلى إصابة عدد من مستقليهما.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر بالواقعة.