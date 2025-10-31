إعلان

إصابة 6 أشخاص في تصادم مروع بطريق بلبيس - أبو حماد بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

03:44 م 31/10/2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الشرقية - ياسمين عزت:

أصيب 6 مواطنين في حادث تصادم بين سيارتين "سوزوكي" و"ملاكي" بطريق الجعفرية، بعد مدينة بلبيس في اتجاه أبو حماد بمحافظة الشرقية، بالقرب من ترعة الإسماعيلية.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن إصابة 6 مواطنين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن الحادث وقع بين سيارتين "سوزوكي" و"ملاكي"، ما أدى إلى إصابة عدد من مستقليهما.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم محافظة الشرقية مدير أمن الشرقية مستشفى أبو حماد المركزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

رسميا.. الداخلية تنشر خريطة التحويلات المرورية والطرق البديلة بمحيط المتحف الكبير