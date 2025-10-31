إقبال كثيف على ضريح إبراهيم الدسوقي في الليلة الختامية لمولده (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد ضريح العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق في كفر الشيخ، الخميس، إقبالًا كبيرًا من الزائرين والمريدين في الليلة الختامية للمولد، وسط مشهد روحاني تعالت فيه أصوات الذكر والمديح النبوي.

حرص الزائرون على الدخول إلى الضريح للابتهال والدعاء، فيما انتشرت الأسر في الساحات المحيطة بالمسجد للاحتفال بمظاهر المولد في أجواء من البهجة الروحية، وسط تواجد أمني وتنظيمي مكثف لضمان سلامة وانسيابية حركة الحشود.

وكانت الطرق الصوفية ومديرية الأوقاف بكفر الشيخ قد احتفلتا بالليلة الختامية لمولد الدسوقي، الذي يعد أحد أكبر الموالد في المحافظة.