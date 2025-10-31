إعلان

إقبال كثيف على ضريح إبراهيم الدسوقي في الليلة الختامية لمولده (صور)

كتب : إسلام عمار

12:28 ص 31/10/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    إقبال كثيف على ضريح إبراهيم الدسوقي في الليلة الختامية لمولده (2)
  • عرض 14 صورة
    إقبال كثيف على ضريح إبراهيم الدسوقي في الليلة الختامية لمولده (5)
  • عرض 14 صورة
    إقبال كثيف على ضريح إبراهيم الدسوقي في الليلة الختامية لمولده (3)
  • عرض 14 صورة
    إقبال كثيف على ضريح إبراهيم الدسوقي في الليلة الختامية لمولده (7)
  • عرض 14 صورة
    إقبال كثيف على ضريح إبراهيم الدسوقي في الليلة الختامية لمولده (6)
  • عرض 14 صورة
    إقبال كثيف على ضريح إبراهيم الدسوقي في الليلة الختامية لمولده (9)
  • عرض 14 صورة
    إقبال كثيف على ضريح إبراهيم الدسوقي في الليلة الختامية لمولده (8)
  • عرض 14 صورة
    إقبال كثيف على ضريح إبراهيم الدسوقي في الليلة الختامية لمولده (11)
  • عرض 14 صورة
    إقبال كثيف على ضريح إبراهيم الدسوقي في الليلة الختامية لمولده (12)
  • عرض 14 صورة
    إقبال كثيف على ضريح إبراهيم الدسوقي في الليلة الختامية لمولده (13)
  • عرض 14 صورة
    إقبال كثيف على ضريح إبراهيم الدسوقي في الليلة الختامية لمولده (14)
  • عرض 14 صورة
    إقبال كثيف على ضريح إبراهيم الدسوقي في الليلة الختامية لمولده (1)
  • عرض 14 صورة
    إقبال كثيف على ضريح إبراهيم الدسوقي في الليلة الختامية لمولده (10)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد ضريح العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق في كفر الشيخ، الخميس، إقبالًا كبيرًا من الزائرين والمريدين في الليلة الختامية للمولد، وسط مشهد روحاني تعالت فيه أصوات الذكر والمديح النبوي.

حرص الزائرون على الدخول إلى الضريح للابتهال والدعاء، فيما انتشرت الأسر في الساحات المحيطة بالمسجد للاحتفال بمظاهر المولد في أجواء من البهجة الروحية، وسط تواجد أمني وتنظيمي مكثف لضمان سلامة وانسيابية حركة الحشود.

وكانت الطرق الصوفية ومديرية الأوقاف بكفر الشيخ قد احتفلتا بالليلة الختامية لمولد الدسوقي، الذي يعد أحد أكبر الموالد في المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إقبال كثيف على ضريح إبراهيم الدسوقي ضريح العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي الليلة الختامية لمولد سيدي إبراهيم الدسوقي مولد سيدي إبراهيم الدسوقي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

"وضعنا حرج للغاية".. الأونروا تكشف لمصراوي عن دورها المستقبلي وأزمة التمويل في غزة
بتقنية 360 درجة.. تجول في قاعات المتحف المصري الكبير وشاهد 7 آلاف سنة حضارة