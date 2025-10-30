إقبال كثيف على ضريح إبراهيم الدسوقي في الليلة الختامية لمولده (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أحيا المنشد الديني محمود التهامي، الليلة الختامية لمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق في كفر الشيخ، وسط حضور آلاف الزائرين من أبناء المدينة والمحافظات المجاورة.

وشهد حفل الليلة الختامية، الذي أقيم بساحة مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، تجمعًا كبيرًا من المشاركين الذين توافدوا للاستماع إلى الابتهالات والإنشاد الديني.

وكانت الطرق الصوفية ومديرية الأوقاف بكفر الشيخ قد نظمتا احتفالات الليلة الختامية للمولد، التي تعد من أكبر الفعاليات الدينية في المحافظة.