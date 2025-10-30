ليس تسريب غاز بل شيء آخر.. ماذا حدث بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور؟

القليوبية- أسامة عبدالرحمن:

أثارت مقاطع فيديو جرى تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي حالة من القلق بشأن وجود تسريب غاز بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور.

كشف جهاز مدينة العبور حقيقة الأمر، موضحًا في بيان له، أنه فور تداول الفيديوهات، انتقل مسؤولو الجهاز رفقة فريق من شركة "غاز مصر" إلى الموقع وقاموا بتمشيط المنطقة بالكامل.

أكدت المعاينة الميدانية عدم وجود أي تسريبات للغاز، إذ اتضح أن ما ظهر في الفيديو المتداول هو مجرد هواء يخرج من محبس خاص بخط المياه الرئيسي المغذي للمنطقة الصناعية.

وشدد الجهاز على أن الوضع آمن تمامًا ولا يوجد أي خطر على العاملين أو المنشآت، داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات قبل التحقق من مصادرها الرسمية.