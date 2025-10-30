تحديد أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاعتداء على "مسن السويس"

السويس - حسام الدين أحمد:

أحالت النيابة العامة في السويس المتهمين بالاعتداء على المواطن غريب مبارك، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مسن السويس"، إلى محكمة الجنح، والتي حددت يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر المقبل موعدًا لبدء أولى جلسات المحاكمة.

أكد أيمن زلط، محامي المجني عليه، في تصريح لـ"مصراوي"، أن قرار الإحالة ينفي الشائعات التي ترددت حول وجود صلح بين الطرفين، مشددًا على عدم وجود أي نية للتصالح لدى موكله.

وكانت نيابة فيصل والجناين قد باشرت التحقيق في الواقعة الموثقة بالفيديو، وأمرت بحبس المتهم الأول "ع. غ" وشقيقه "عاصم. غ" على ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة لأقوال المجني عليه وابنته "رحمة" التي صورت الفيديو، بالإضافة إلى شهود العيان، قبل أن يقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين 15 يومًا.