حرقها وقطعها بالساطور.. إسدال الستار على جريمة فيلا الكينج بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة نقاش بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل سيدة وحروق وتقطيع جثتها وإلقائها في الصرف الصحي داخل الفيلا سكنها في منطقة كينج مريوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال زغلول البغدادي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار إيهاب سلامة شاهين، والمستشار عمر أحمد فتحي، والمستشار محمد جميل خلف الله ، وسكرتير المحكمة مينا مجدي.

بداية القضية رقم 1701 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، ترجع عندما تلقى قسم شرطة برج العرب بلاغًا من مواطن يفيد اختفاء شقيقته وسرقة الفيلا الخاصة بها.

وكشفت التحريات أن المدعو "ن.م.ف" نقاش توجه إلى فيلا المجني عليها "ك.م.أ" 70 سنة، ربة منزل، لمطالبتها بدفع مبلغ قدره 3700 جنيه مستحقة له نظير أعمال نقاشة وتشطيبات أجرها بالفيلا.

ووفقًا لأوراق القضية، فوجئ المتهم أن باب الفيلا مغلق فدفعه بقوة ودخل فشاهد المجني عليا في الحديقة فحدثت بينهما مشادة ودفعها على الأرض بقوة إلا أنها هددته بالاستعانة بالجيران وطلب الشرطة له.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليها سقطت على الأرض فاصدم رأسها بالرصيف وسالت منها الدماء وأحضر عصا خشبية وتعدى بالضرب على رأسها عدة مرات حتى توفيت.

وعقب ذلك أحضر المتهم سجادة من الفيلا ولفها داخلها وسكب عليها مادة سريعة الاشتعال "بنزين" أحضرها من داخل الفيلا وأشعل فيها النيران لفترة زمنية طويلة حتى احترق الجثمان بالكامل.

وقطع جسدها بساطور أحضره من مسكنها وألقى بأجزاء جسدها داخل مواسير الصرف الصحي، وتخلص من هاتفها المحمول داخل الصرف الصحي لعدم الوصول إليها.

وسرق المتهم عقب ارتكاب الجريمة 8 كيلو سكر و4 زجاجات زيت، 2 علبة صلصة، وجوال أرز و2 أسطوانة بوتاجاز، وفر هاربا مستقلا مركبة "توك توك"- بحسب أوراق القضية.

ألقي القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.




