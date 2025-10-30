بنها تنظف شوارعها.. إزالة الإعلانات المخالفة وتقنين أوضاع المواطنين

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قادت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، أمس الأربعاء، حملة موسعة لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بمدينة بنها، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وفي إطار جهود المحافظة المستمرة لإعادة المظهر الجمالي والحضاري لشوارع وميادين المدينة والحد من العشوائيات الإعلانية.

وشارك في الحملة وليد الشهاوي رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية والأجهزة المعنية، حيث بدأت الجولة من شارع كورنيش النيل مرورًا بـ شارع الأميرة فوزية، وتم خلالها تنفيذ عدد من قرارات الإزالة الخاصة بالإعلانات غير المرخصة.

وخلال الحملة، شددت نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لأعمال الدعاية والإعلان، موجهة أصحاب الإعلانات بسرعة تقنين أوضاعهم لتجنب المساءلة القانونية.

وفي خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتشجيع المواطنين على تصحيح أوضاعهم، تم اصطحاب سيارة المراكز التكنولوجية المتنقلة ضمن الحملة لتقديم التسهيلات الفورية، من بينها تحصيل رسوم تراخيص الإعلانات وتلقي مستندات التقنين في موقع الإزالة مباشرة.

وأسفرت الحملة عن تقنين أوضاع 22 إعلانًا بشكل فوري، وجارٍ ترخيص 20 إعلانًا آخر بعد استكمال المستندات، فضلًا عن إزالة 10 إعلانات مخالفة من الحوائط والاستندات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتؤكد محافظة القليوبية أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة لإعادة الانضباط والمظهر الحضاري إلى الشوارع، مع الحرص على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتقديم التسهيلات الإدارية للمواطنين بما يخدم الصالح العام.