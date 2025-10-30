إعلان

كلب مسعور يعقر 7 مواطنين في أسيوط.. والطب البيطري: فرق طبية لاتخاذ إجراءات وقائية

كتب : مصراوي

07:17 ص 30/10/2025

كلب مسعور

أسيوط - محمود عجمي:

أُصيب 7 مواطنين في قرية بني محمد التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، إثر تعرضهم لهجوم من كلب مسعور أثناء سيرهم في شوارع القرية.

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بتعرض 7 أشخاص لعقر من كلب مسعور، ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفرقة في أنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبنوب المركزي، حيث خضعوا للفحص الطبي اللازم، وتلقوا المصل المضاد للسُعار.

كما تم إخطار مديرية الطب البيطري بأسيوط، التي دفعت بفرقها إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في محيط الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

