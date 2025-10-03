حزب حماة الوطن بكفر الشيخ يدفع بمرشحين اثنين في انتخابات النواب

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن حزب حماة الوطن بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، الدفع بمرشحين اثنين في انتخابات مجلس النواب المقبلة على المقاعد الفردية.

وأكد المحاسب محمد الشهاوي، عضو مجلس الشيوخ، وأمين عام حزب حماة الوطن في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الحزب قرر الدفع بالعميد أيمن عبدالله، مرشحًا على المقعد الفردي بدائرة بيلا والحامول والبرلس، وأحمد السيد عبدالقادر، على المقعد الفردي بدائرة دسوق فوه ومطوبس.

وقال عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب حماة الوطن في كفر الشيخ، إن الحزب أعلن عن الأسماء التي تخوض سباق مجلس النواب في إطار استراتيجية الحزب لخوض المنافسة عدد من الدوائر الانتخابية.

يُذكر أن العميد أيمن عبد الله، مرشح حزب حماة الوطن على المقعد الفردي بدائرة بيلا والحامول والبرلس يتمتع بخبرة برلمانية سابقة، إذ فاز بعضوية مجلس النواب عن ذات الدائرة في دورة 2015 – 2020.

أما أحمد السيد عبد القادر، المرشح الثاني على المقعد الفردي بدائرة دسوق فوه ومطوبس فقد فاز بمقعد مجلس النواب في نسخته السابقة "مجلس الشعب" وخاض الانتخابات مرات سابقة، ويتمتع بحضور جماهيري داخل دائرة دسوق وفوه ومطوبس.