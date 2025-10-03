الإسكندرية - محمد البدري:

قالت الفنانة ليلى علوي إن الفن بالنسبة لها هو عطاء متواصل ورسالة يجب أن تصل للأجيال الجديدة، مشيرة إلى أنها قدمت خلال مسيرتها 87 فيلمًا، في تجربة وصفتها بأنها امتداد لزمن عاشته وسط عمالقة أثروا في وجدانها الفني والمجتمعي.

جاء ذلك خلال ندوة تكريمها التي أقيمت، اليوم الجمعة، ضمن فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والتي تحمل اسمها هذا العام، بحضور نخبة من نجوم الفن وصنّاع السينما.

وخلال حديثها، استعادت ليلى علوي محطات مؤثرة من مشوارها الفني، وقالت "أنا محظوظة بزمن عشت فيه وسط عمالقة أضافوا للفن وللمجتمع معًا".

وتحدثت "علوي" عن زملاء المهنة الذين اعتبرتهم "عائلتها الكبيرة"، وعن أساتذة شكلوا وجدانها الفني، من بينهم عاطف سالم، حسين كمال، عاطف الطيب، محمد خان، وشريف عرفة، كما وجهت تحية خاصة لمدير التصوير سمير فرج، مؤكدة أنه علّمها الكثير من أسرار الوقوف أمام الكاميرا.

أدار الندوة الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان، والكاتبة الصحفية هبة شوقي التي أصدرت كتابًا خاصًا يوثق مشوار الفنانة ليلى علوي،

فيما شهدت القاعة حضورًا واسعًا من الفنانين والمخرجين والنقاد، بينهم النجوم إلهام شاهين، سوزان نجم الدين، خالد زكي، رانيا فريد شوقي، سلوى محمد علي، رياض الخولي، عمر عبد العزيز، وهاني لاشين.

وشهدت الندوة مداخلات من الحضور، حيث قال الفنان رياض الخولي: "مين ما يحبش ليلى؟"، فيما عبّرت الفنانة إلهام شاهين عن فخرها بصداقتها مع ليلى علوي وبالأعمال التي جمعتهما، ووصفتها بأنها "نموذج للنجمة الموهوبة صاحبة الأخلاق الرفيعة".

المخرج هاني لاشين وصفها بأنها "علامة فارقة في تاريخ السينما"، بينما قالت الفنانة سلوى محمد علي إنها "شجرة الفن" التي يستظل بها كل زملائها، مؤكدة أن شهادات المحبة والمديح التي قيلت اليوم هي حقها الطبيعي.

أما المخرج عمر عبد العزيز، فأكد أن وجود ليلى علوي في أي موقع تصوير "يضفي روحًا ونسمة مختلفة"، فيما شاركت الفنانة سوزان نجم الدين بكلمة مؤثرة قالت فيها: "شكرا لمهرجان الإسكندرية الذي يكرم نجومه، وليلى علوي التي نعشقها في سوريا كما في مصر"، لترد عليها ليلى علوي بترحاب قائلة: "أنت في بلدك وبين إخواتك وزمايلك، ونحن جميعًا نحب الشعب السوري والفن السوري".

وفي ختام الندوة، قام الناقد الأمير أباظة بتكريم النجمة الكبيرة وسط تصفيق حار من الحضور، الذين عبّروا عن حبهم وتقديرهم لفنانة استثنائية شكلت وجدان أجيال متعاقبة من عشاق السينما.