إعلان

إخلاء منازل وتشوينات على أراضي طرح النهر.. هكذا تعاملت البحيرة مع ارتفاع منسوب النيل -صور

كتب : أحمد نصرة

05:21 م 03/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إخلاء منازل وتشوينات على أراضي طرح النهر
  • عرض 4 صورة
    إخلاء منازل وتشوينات على أراضي طرح النهر
  • عرض 4 صورة
    إخلاء منازل وتشوينات على أراضي طرح النهر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود التابعة لمحافظة البحيرة، جولات ميدانية بالقرى الواقعة على فرع النيل، تزامنًا مع احتمالية زيادة منسوب مياه فرع رشيد، وذلك لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وإخلاء المنازل والتشوينات الزراعية المجاورة لأراضي طرح النهر.

وتفقد عاطف شحاتة، سكرتير الوحدة المحلية، قرى الضهرية وجزيرة الضهرية، حيث جرى الوقوف على أعمال الإخلاء، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

كما واصلت لجان من رؤساء الوحدات القروية في ششت الأنعام ونكلا العنب المرور على قرى إشليمه وموردة إشليمه ونكلا العنب للتأكد من إخلاء المباني والتشوينات الزراعية.

وأكد مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود رفع درجة الاستعداد القصوى بغرف العمليات بالوحدة المحلية والوحدات القروية المطلة على النيل، للتدخل الفوري في حال حدوث أي طوارئ.

ودعا الأهالي إلى الابتعاد عن المنازل والأراضي المجاورة للنيل، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي حالات طارئة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إخلاء منازل على أراضي طرح النهر إخلاء تشوينات على أراضي طرح النهر ارتفاع منسوب النيل زيادة منسوب مياه فرع رشيد محافظة البحيرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مفتعل.. بيان عاجل من "الري" بشأن فيضان نهر النيل وإدارة السد الإثيوبي