البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود التابعة لمحافظة البحيرة، جولات ميدانية بالقرى الواقعة على فرع النيل، تزامنًا مع احتمالية زيادة منسوب مياه فرع رشيد، وذلك لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وإخلاء المنازل والتشوينات الزراعية المجاورة لأراضي طرح النهر.

وتفقد عاطف شحاتة، سكرتير الوحدة المحلية، قرى الضهرية وجزيرة الضهرية، حيث جرى الوقوف على أعمال الإخلاء، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

كما واصلت لجان من رؤساء الوحدات القروية في ششت الأنعام ونكلا العنب المرور على قرى إشليمه وموردة إشليمه ونكلا العنب للتأكد من إخلاء المباني والتشوينات الزراعية.

وأكد مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود رفع درجة الاستعداد القصوى بغرف العمليات بالوحدة المحلية والوحدات القروية المطلة على النيل، للتدخل الفوري في حال حدوث أي طوارئ.

ودعا الأهالي إلى الابتعاد عن المنازل والأراضي المجاورة للنيل، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي حالات طارئة.