بالصور- البابا تواضروس الثاني يواصل جولته الرعوية في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

واصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، جولته الرعوية بمحافظة أسيوط، حيث اجتمع ظهر اليوم الجمعة مع الآباء كهنة إيبارشيات المحافظة، والتي تضم: ديروط وصنبو، القوصية ومير، رزقة الدير المحرق، منفلوط، أسيوط وساحل سليم والبداري، أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، أبوتيج وصدفا والغنايم، وذلك بحضور المطارنة والأساقفة.

ويأتي اللقاء في إطار زيارة رعوية تستمر أسبوعًا كاملًا، بدأت الثلاثاء الماضي، وشملت حتى الآن زيارة الدير المحرق وخمس إيبارشيات من أصل سبع.

وأعرب البابا تواضروس عن سعادته بلقاء الكهنة، مؤكدًا أن خدمة الكاهن المثمرة تُعِد نفوسًا مكرسة للكنيسة بأشكال متعددة، مشيدًا بدورهم في رعاية المؤمنين وإعدادهم للسماء. كما التقطت صور تذكارية جمعت البابا مع مجمع كهنة كل إيبارشية.

ووجّه الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، الشكر لقداسة البابا على زيارته، مستعرضًا شهادات تاريخية تؤكد زيارة السيد المسيح والسيدة العذراء والقديس يوسف النجار لمنطقة درنكة، حيث أقاموا بها لفترة. وأشار إلى أن دير السيدة العذراء بجبل درنكة يحتضن أكبر احتفال عالمي للسيدة العذراء، مستقطبًا أكثر من خمسة ملايين زائر خلال فترة صومها.

وتتضمن زيارة البابا إلى أسيوط سلسلة لقاءات رعوية مع المطارنة والأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات وأبناء الإيبارشيات، إلى جانب تدشين وافتتاح كنائس جديدة، ووضع حجر الأساس لمشروعات خدمية وتعليمية وطبية واجتماعية، في إطار دور الكنيسة المجتمعي والروحي بمختلف أنحاء الجمهورية.