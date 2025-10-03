"طلع على السقالة".. وزير السياحة يتفقد ترميم معبد خنوم بالأقصر (صور)

حملات مكبرة بالمنوفية.. 231 محضرًا وضبط أكثر من طن أسماك فاسدة (صور)

الأقصر - محمد محروس:

أجرى الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، جولة ميدانية بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، رافقه خلالها الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، والدكتور عبد الغفار وجدي، مدير عام آثار الأقصر، لمتابعة أعمال الترميم والتطوير الجارية بالمواقع الأثرية.

واستهل الوزير جولته بتفقد معبد خنوم، حيث تابع عن قرب أعمال الترميم الخاصة بإظهار النقوش الملونة على جدرانه الداخلية، وصعد إلى السقالات لمعاينة ما تم إنجازه من الأعمال.

كما تفقد أعمال الحفريات الجارية خلف المعبد، الهادفة للكشف عن المزيد من الشواهد الأثرية التي تبرز القيمة التاريخية للموقع.

وشملت الجولة المرور بالسوق السياحي بمدينة إسنا، حيث استمع الوزير إلى آراء البائعين وأصحاب المحال حول الحركة السياحية وجهود التطوير المبذولة، مؤكدًا حرص الوزارة على تحسين الخدمات المقدمة للزائرين.

وأكد الدكتور شريف فتحي أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمشروع إحياء معبد خنوم وإبراز قيمته التاريخية والأثرية، بما يسهم في وضع مدينة إسنا على خريطة السياحة العالمية، ويعزز معدلات الإقبال السياحي.