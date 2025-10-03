إصابة 3 أشحاص في انقلاب سيارة ملاكي على الصحراوي ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بنطاق مركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، صباح اليوم الجمعة.

وتلقى اللواء مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع الحادث، فجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص، تبين إصابة كل من: هاني ف. ع. (45 عامًا)، خالد ر. أ. (40 عامًا)، أبو الفتوح ع. م. ح. (60 عامًا)، وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج، وتراوحت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه كسر بالعمود الفقري.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.